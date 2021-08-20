Правительство решило принять до 30 сотрудничавших с Эстонией и союзниками афганцев

”Ситуация в Афганистане остается напряженной. После завершения 31 августа эвакуационной миссии США, возможности безопасно эвакуировать людей может больше не представиться, поэтому все государства должны действовать быстро”, — сказала премьер-министр Кая Каллас.

”В число людей, которых Эстония готова принять, входят, например, люди, обучавшие акушерок, а также активисты, боровшиеся за образование для девочек и права женщин. Мы сосредоточимся на том, чтобы помочь людям, которые были связаны с эстонскими программами помощи Афганистану и благодаря этому улучшали условия для развития женщин и молодежи в Афганистане”, — добавила премьер-министр.

Правительство приняло сегодня решение о максимальном количестве лиц, которых может принять Эстония. Это решение также должна согласовать парламентская комиссия по делам Европейского союза. Решения по поводу конкретных людей, которых Эстония примет на основании закона о предоставлении иностранцу международной защиты, будет принимать Департамент полиции и погранохраны, который проверит ходатайствующих о защите людей и проведет с ними персональные интервью. Процесс проверки для предоставления международной защиты будет проведен насколько быстро, насколько это возможно.

Насколько известно, граждан Эстонии в Афганистане в настоящее время нет. К Министерству иностранных дел обратилось несколько человек с эстонскими видами на жительство, которые нуждаются в помощи для возвращения в Эстонию. Министерство иностранных дел вместе с союзниками работает над тем, чтобы эти люди попали на эвакуационные авиарейсы.