ВАЖНО | "Флора" уверенно обыграла ирландский "Шэмрок Роверс"

Первый тайм начался спокойно, никто из команд не торопил события, так как цена ошибки была велика. На первых минутах команды обменялись угловыми. На 11 минуте ”Флора” начинает больше прессинговать, что в итоге приводит к голу — на 13 минуте Зеньев, получив пас от Васильева, делает счет 1:0.

Через 15 минут ”Шэмрок Роверс” проводит атаку, во время которой ”Флора” отбирает мяч и начинает свою контратаку, во время которой забивает Миллер с паса Саппинена и счет становится 2:0 в пользу ”Флоры” .

”Шэмрок Роверс” начинает нервничать и ошибаться, что только на руку подопечным Юргена Хенна. К концу первого тайма ”Флора” не встает ”автобусом” у своих ворот, а продолжает играть в атаку. На 43 минуте игрок ”Шэмрок Роверс” бьет в упор и зарабатывает угловой. Во время углового на 44 минуте в штрафной ”Флоры” происходит неразбериха и Джоуи О'Брайен (бывший игрок ”Вест Хэм Юнайтед”) делает счет 2:1, то есть забивает так называемый ”гол в раздевалку”.

На второй тайм команды вышли в тех же составах. На 55 минуте Зеньев выходит один на один с голкипером, но получается заработать только угловой, так как нанести удар мешает защитник ”Шэмрок Роверс”. На 57 минуте уже хороший момент возникает у Саппинена после паса Васильева, но нападающий ”Флоры” бьет выше ворот.

Идет 62 минута матча, ”Флора” продолжает владеть мячом на половине соперника. На 69 минуте ”Шэмрок Роверс” исполняет опасный угловой, мяч проходит недалеко от штанги. На 76 минуте удар наносит Васильева, его блокируют, далее после отскока бьет Зеньев, вратарь отбивает и первым на добивании оказывается Саппинен, который делает счет 3-1.