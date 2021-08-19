Лутсар: новые ограничения вызваны ростом заболеваемости. Маски должны носить и вакцинированные

"Это решение правительства, оно ввело эти ограничения. Учитывая, что показатели заражения в настоящее время растут и что нет никакого способа обуздать эту инфекцию, это, вероятно, и рассматривало правительство", — передает RusERR слова Лутсар.

Вирусолог сказала, что научный совет рекомендовал начать запрашивать эти сертификаты у всех, потому что это, вероятно, облегчит жизнь всем. Также на прошлой неделе Научный совет рекомендовал сделать маски обязательными.

Должны ли вакцинированные люди тоже носить маски? "Да, потому что очень сложно в магазине отличить тех, кто был вакцинирован, от тех, кто не вакцинировался. По этому пути пошли и многие другие страны", — ответила Лутсар.

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