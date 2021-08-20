Delfi
Гороскоп
Программа ТВ
Погода
Дай подсказку
Контакты
Реклама
EST
Экономика
Спорт
Бублик
Dekor
Jana
Турист
Bидео
EST
Заказ
Войти
Коронавирус
Блоги
Эстония
Ида-Вирумаа
МК Эстония
ЧП
За рубежом
Россия
Подкасты
Новости Эстонии
20.08.2021, 08:06
ОНЛАЙН-БЛОГ | Страна отмечает восстановление независимости ЭР
(19)
Foto: Kiur Kaasik
Сегодня Эстония отмечает 30-ю годовщину восстановления независимости. Предлагаем следить за событиями этого праздничного дня вместе с RusDelfi!
Оставить комментарий
Читать комментарии
(19)