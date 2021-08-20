Новости Эстонии
20.08.2021, 08:06

ОНЛАЙН-БЛОГ | Страна отмечает восстановление независимости ЭР

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Foto: Kiur Kaasik
Сегодня Эстония отмечает 30-ю годовщину восстановления независимости. Предлагаем следить за событиями этого праздничного дня вместе с RusDelfi!