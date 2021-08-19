Полиция ведет переговоры с мужчиной, который угрожает взрывом у Капитолия

Как стало известно на брифинге представителя ведомства, утром в четверг некий мужчина приехал на черном автомобиле к конгрессу, об этом сообщили в полицию.

"Мужчина сказал, что у него в автомобиле бомба, офицер увидел у него в руках нечто вроде детонатора", — добавил представитель полиции Капитолия.

Он уточнил, что близлежащие здания эвакуировали, сотрудники конгресса сейчас находятся в отпуске.

Переговоры с подозреваемым продолжаются. Его личность уже установили, но мотивы пока неизвестны.

Фотографии мужчины в черном пикапе, припаркованном в районе Библиотеки конгресса США, опубликовали пользователи соцсетей. Он европейской внешности, на вид ему 40-50 лет. Рядом с машиной разбросаны купюры.

В аккаунте Facebook, предположительно, принадлежащем подозреваемому, мужчина вел трансляцию происходящего. Он критиковал президента США Джо Байдена и утверждал, что заложил бомбы "по всему городу". Он также заявил о готовности расстаться с жизнью.

Позднее аккаунт в соцсети заблокировали.