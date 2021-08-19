Полиция просит помощи в поисках пропавшей в Раэ женщины

Из-за проблем со здоровьем женщина может заблудиться. Телефона у нее с собой нет.

Рост ли около 160 см, телосложение плотное, волосы короткие седые, могла быть одета в темно-синюю куртку, шляпу, иметь при себе черную сумочку.

Полиция просит всех, кто видел Ли или располагает информацией о ее местоположении, сообщить об этом по номеру 112.

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