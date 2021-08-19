19.08.2021, 19:37
Полиция просит помощи в поисках пропавшей в Раэ женщины(1)
PPA
Сегодня после обеда центр тревоги получил сообщение о том, что 69-летняя Ли ушла из своего дома в деревне Патика в волости Рае в неизвестном направлении и не вернулась.
Из-за проблем со здоровьем женщина может заблудиться. Телефона у нее с собой нет.
Рост ли около 160 см, телосложение плотное, волосы короткие седые, могла быть одета в темно-синюю куртку, шляпу, иметь при себе черную сумочку.
Полиция просит всех, кто видел Ли или располагает информацией о ее местоположении, сообщить об этом по номеру 112.
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