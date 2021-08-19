Правительство ввело новые ограничения: обязательство носить маску, проверка ковид-паспортов

Соответствующее распоряжение планируется одобрить в понедельник.

Таким образом, носить маску будет обязательно в общественном транспорте (это правило действует уже сейчас), в торговых центрах, магазинах, банках, почтовых отделениях и прочих местах общественного пользования.

От обязательства носить маску по-прежнему освобождены дети до 12 лет или люди, имеющие серьезные противопоказания.

Кроме этого, с 26 августа требование ковид-справки становится обязательным вне зависимости от количества участников мероприятия или деятельности. Это касается тренировок, молодежной работы, деятельности и образования по интересам, курсов, спортивных соревнований и мероприятий, спа, бассейнов и водных центров, публичных собраний и мероприятий, театров, кинотеатров, концертов, конференций, музеев, развлекательных услуг, местах общепита при употреблении на месте.

Ковид-справку не нужно будет предоставлять в торговых центрах и магазинах, а также в местах общественного питания при приобретении навынос. При этом однако следует носить маску.

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