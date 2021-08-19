Празднование Дня восстановления независимости изменит организацию дорожного движения в Таллинне
В промежутке с 9.30 до 20.00 в Пирита будет проходить велогонка в память о Лаури Аусе, велотур ”Балтийская цепь” и молодежный тур TTP. В связи с проведением соревнований по велоспорту будут ограничены движение автомобилей и парковка; изменятся места остановок общественного транспорта. Организацией движения будут заниматься регулировщики.
С 9.00 до 20.00 для движения автомобилей будет закрыта кольцевая трасса Пирита-Козе-Клоостриметса. На отрезке Пирита теэ от Румму теэ до Клоостриметса теэ в направлении города будет частично закрыта вторая полоса движения. Двигаясь в направлении центра города, рекомендуется вместо Пирита теэ отдать предпочтение маршруту Пярнамяэ теэ — Нарва мнт — Лаагна теэ.
В направлении из центра города автобусы № 1A, 8, 34A и 38 не будут делать остановку ”Румму” на Пирита теэ. В направлении из города остановка автобусов № 1A и 8 ”Пирита” на Меривялья теэ будет временно находиться после перекрестка с Клоостриметса теэ. В направлении из города остановка автобусов № 34A и 38 ”Пирита” на Клоостриметра теэ будет также перенесена.
Жители окрестностей кольцевой трассы Пирита-Козе-Клоостриметса смогут пользоваться дорогой только в противоположном направлении, следуя указаниям регулировщиков. На телебашню можно будет попасть через Пярнамяэ теэ.
Пешеходам в районе Пирита также следует запастись терпением. Организаторы мероприятий заверяют, что все жители будут иметь доступ к своим домам, однако на это может потребоваться больше времени.
Ограничения в районе Кесклинн 20 августа:
Отрезок улицы Тоомпеа от ул. Висмари до Фальги теэ будет закрыт в промежутке с 10.00 до 11.00.
В направлении центра города отрезок улицы Гонсиори и бульвара Эстония от ул. Крейцвальди до площади Вабадузе будет закрыт с 20.00 до 21.00 на время праздничного шествия. Регулировщики перекроют движение (при необходимости возможно и краткосрочное закрытие перекрестка ул. Гонсиори и Пронкси).
С 19.00 до 00.30 на Таллиннском певческом поле состоится Ночной певческий праздник ”Свободная Эстония”. Проведение праздника не повлечет за собой существенных изменений в организации движения, однако на Пирита теэ и Нарвском шоссе будет ограничена скорость движения.
Автомобили можно будет припарковать на участке между двумя направлениями движения Смуули теэ, а также на парковке по адресу Нарвское шоссе, 119. Парковочные места будут обозначены. Вдоль Пирита теэ парковаться будет нельзя. Будут открыты две дополнительные парковки для электросамокатов (неподалеку от монумента ”Русалка” и на парковке Oru P&R), где при желании можно будет арендовать электрический самокат.
Поскольку количество парковочных мест в окрестностях Певческого поля ограничено, желательно отдать предпочтение общественному транспорту. Для того, чтобы как можно большее число людей смогли добраться на Ночной певческий праздник на общественном транспорте, в пятницу во второй половине дня на линию выйдут удлиненные трамваи маршрутов № 1 и 3, а также сдвоенные автобусы, обслуживающие окрестности Певческого поля.
После завершения Ночного певческого праздника (примерно в 00.30) запланированы дополнительные отправления трамваев:
Трамваи маршрута № 1 будут отправляться с остановки ”Кадриорг” в направлении Копли каждые 5 минут в промежутке с 00.30 до 01.00.
Запланированы также по три дополнительных отправления следующих автобусных и троллейбусных линий:
· Обслуживающие троллейбусную линию № 1 и 3 автобусы будут отправляться в сторону Мустамяэ с расположенной на Нарвском шоссе остановки ”Ору” (в направлении центра города).
· Дополнительные отправления автобуса маршрута № 1A в направлении Виймси будут совершаться с расположенной на Пирита теэ остановки ”Лаулувяльяк” (в направлении Виймси).
· Дополнительные отправления автобусов маршрутов № 18, 42 и 66 в направлении Лаагри, Вяйке-Ыйсмяэ и Пельгуранна будут совершаться с расположенной на Нарвском шоссе остановки ”Ору” (в направлении центра города).
· Дополнительные отправления автобусов маршрута № 51, 60, 63 и 66 в направлении Прийсле будут совершаться с расположенной на Нарвском шоссе остановки ”Ору” (в направлении Ласнамяэ).
Подробная информация об изменениях в работе общественного транспорта: https://transport.tallinn.ee/