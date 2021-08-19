Празднование Дня восстановления независимости изменит организацию дорожного движения в Таллинне

В промежутке с 9.30 до 20.00 в Пирита будет проходить велогонка в память о Лаури Аусе, велотур ”Балтийская цепь” и молодежный тур TTP. В связи с проведением соревнований по велоспорту будут ограничены движение автомобилей и парковка; изменятся места остановок общественного транспорта. Организацией движения будут заниматься регулировщики.

С 9.00 до 20.00 для движения автомобилей будет закрыта кольцевая трасса Пирита-Козе-Клоостриметса. На отрезке Пирита теэ от Румму теэ до Клоостриметса теэ в направлении города будет частично закрыта вторая полоса движения. Двигаясь в направлении центра города, рекомендуется вместо Пирита теэ отдать предпочтение маршруту Пярнамяэ теэ — Нарва мнт — Лаагна теэ.

В направлении из центра города автобусы № 1A, 8, 34A и 38 не будут делать остановку ”Румму” на Пирита теэ. В направлении из города остановка автобусов № 1A и 8 ”Пирита” на Меривялья теэ будет временно находиться после перекрестка с Клоостриметса теэ. В направлении из города остановка автобусов № 34A и 38 ”Пирита” на Клоостриметра теэ будет также перенесена.

Жители окрестностей кольцевой трассы Пирита-Козе-Клоостриметса смогут пользоваться дорогой только в противоположном направлении, следуя указаниям регулировщиков. На телебашню можно будет попасть через Пярнамяэ теэ.

Пешеходам в районе Пирита также следует запастись терпением. Организаторы мероприятий заверяют, что все жители будут иметь доступ к своим домам, однако на это может потребоваться больше времени.

Ограничения в районе Кесклинн 20 августа:

Отрезок улицы Тоомпеа от ул. Висмари до Фальги теэ будет закрыт в промежутке с 10.00 до 11.00.

В направлении центра города отрезок улицы Гонсиори и бульвара Эстония от ул. Крейцвальди до площади Вабадузе будет закрыт с 20.00 до 21.00 на время праздничного шествия. Регулировщики перекроют движение (при необходимости возможно и краткосрочное закрытие перекрестка ул. Гонсиори и Пронкси).