19.08.2021, 18:16
ФОТО | Женщине-водителю стало плохо, она скончалась
Lugeja foto
Сегодня окол двух часов в центр тревоги поступило сообщение о том, что недалеко от деревни Обница в Вырумаа находившейся за рулем автомобиля женщине стало плохо и она остановилась у дороги.
Первыми на место прибыли спасатели, которые сразу же приступили к реанимационным мероприятиям до прибытия скорой. К сожалению, это не принесло желаемого результата и женщина скончалась.
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