Внимание! В Эстонии зафиксированы тяжелые случаи отравления грибами

Сейчас больше всего отравлений связано с употреблением белых мухоморов, которые грибники путают с лесными шампиньонами, зонтиками и колпаками, пишет RusERR. Стоит помнить, что белый мухомор имеет крайне неприятный запах, а на его ножке есть кольцо-юбочка.

В Эстонии произрастает около 200 ядовитых видов грибов, употребление 15 из них может закончиться смертью.

Симптомами отравления грибами могут быть, например, боль в животе, рвота и понос, очень сильная жажда, неприятный привкус во рту или легкое расстройство желудка. В случае подозрения на отравление следует немедленно позвонить на круглосуточную линию 16662 Инфоцентра отравлений.