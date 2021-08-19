ФОТО | В Ласнамяэ появился новый торговый центр с магазином Prisma

”Мы занимаем позицию лидера цен на эстонском рынке розничной торговли, так что открытие нового магазина Prisma, несомненно, стало долгожданным событием, — заявил региональный руководитель Prisma в Эстонии Теэму Кильпия. — Выбирая концепцию супермаркета для Linnamäe Prisma, мы учитывали характеристики жилого района и желание его жителей делать покупки быстро и с удобством — основу ассортимента составляют продовольственные товары и товары первой необходимости. Linnamäe Prisma будет работать круглосуточно, чтобы в любое время предлагать покупателям широкий выбор товаров и неизменно выгодные цены”.

Разрабатывая товарный ассортимент, в Prisma учли мнение жителей района. ”Для нас очень важно прислушиваться к пожеланиям наших посетителей. Исходя из этого особое внимание мы уделили зоне Food Market, в которой представлен широкий выбор мяса, рыбы и свежеприготовленных кулинарных изделий. В овощном отделе установлены машина для приготовления апельсинового сока и резак для ананасов. Клиенты и в дальнейшем могут оставить свой отзыв о магазине на сайте Prisma или в отделе информации. Формируя ассортимент, мы всегда исходим из пожеланий клиентов и обращаемся к обратной связи”, — добавил Кильпия. — Для Prisma магазин Linnamäe знаменует начало расширения нашей сети. Очень скоро мы откроем новый супермаркет в Тискре, а в новом году появятся магазины в Маарду, Харку, Сауэ и Рапла”

Планируя новые магазины, Prisma придерживается экологических принципов. ”В Linnamäe Prisma мы используем только энергосберегающие LED-светильники. Для отопления помещений и подогрева бытовой воды применяется остаточное тепло технологических систем, что позволяет снизить затраты энергии”, — добавил Кильпия. Торговому центру присвоен класс энергоэффективности B, рядом с ним обустроен и пункт зарядки электромобилей.