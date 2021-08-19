"Единая Россия" хочет запретить въезд в страну "русофобам". Что стало поводом?

Председатель думского комитета по информполитике, замсекретаря генсовета "Единой России" Александр Хинштейн сообщил, что документ уже разработан.

"Позиция "Единой России" предельна проста: для русофобов и нацистских последышей — двери в страну должны быть плотно закрыты", — написал депутат в своем телеграм-канале.

🇷🇺 Депутаты «Единой России» подготовили законопроект, запрещающий въезд русофобам в страну



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Кто "русофоб"?



Депутат пояснил, что запрет предлагается вводить, "если возбуждают ненависть, вражду, унижают людей по национальному, расовому, религиозному, языковому признаку; оскорбляют память защитников Отечества, унижают честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны, оскверняют символы воинской славы России, уничтожают или повреждают воинские захоронения, памятники, стелы, обелиски и другие мемориалы, увековечивающие память погибших при защите Отечества; распространяют заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Великой Отечественной войны, о ветеранах ВОВ, пропагандируют, демонстрируют, изготавливают нацистскую или экстремистскую атрибутику либо символику; а также отрицают факты, установленные приговором Нюренбергского трибунала, и одобряют преступления нацистов".

По словам Хинштейна, законопроект стал ответом на "последние возмутительные случаи проявлениями откровенной русофобии на постсоветском (и не только) пространстве". Примеров он не привел.

"Каждая русофобская выходка должна получать адекватную правовую оценку со стороны властей тех государств, где такое происходит. Как раз об этом, в частности, министр иностранных дел Сергей Лавров говорил накануне со своими казахстанским и кыргызстанским коллегами", — заявил Хинштейн, которого цитирует сайт партии.

В МВД, как в органе, контролирующем вопросы миграции, законопроект поддерживают, утверждает депутат.

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