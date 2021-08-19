ФОТО и ВИДЕО | В Таллинне прошла презентация работ художника-монументалиста Арсена Кляна

Он представил свои работы из камня и дерева. Последний год скульптор Арсен Клян, преображал жилые районы Таллинна. Так в Ласнамяэ на улице Лийкури были сделаны три работы из эстонского гранита, в Копли у проезжей части из природного камня был сделан дракон и изображение Линды из эпоса Калевипоэг.