19.08.2021, 15:57
ФОТО и ВИДЕО | В Таллинне прошла презентация работ художника-монументалиста Арсена Кляна
Сегодня в Пыхья-Таллинне по адресу Копли, 72а, прошла презентация работ художника-монументалиста Арсена Кляна.
Он представил свои работы из камня и дерева. Последний год скульптор Арсен Клян, преображал жилые районы Таллинна. Так в Ласнамяэ на улице Лийкури были сделаны три работы из эстонского гранита, в Копли у проезжей части из природного камня был сделан дракон и изображение Линды из эпоса Калевипоэг.
На мероприятии присутствовал советник мэра Таллинна Пеэтер Ярвелайд и помощник старейшины Пыхья-Таллинна Владимир Власов, он вручил благодарственную грамоту от управы.
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