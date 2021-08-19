Футбол
19.08.2021, 17:10

Charlie Hebdo в новой карикатуре обсмеял Месси и талибов. Как они связаны?

 (1)
Lionel Messi
Lionel Messi
Foto: SIPA/SCANPIX
Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo представил обложку нового выпуска с карикатурой на террористическое движение ”Талибан” и нападающего ”Пари Сен-Жермен” Лионеля Месси.

На обложке изображены женщины в паранджах с надписью Messi и цифрой 30. Рисунок является отсылкой к главным темам прошедшей недели — захват власти в Афганистане движением ”Талибан” и переход аргентинского футболиста во французский клуб, где он будет выступать под 30-м номером.

”Талибан”: это хуже, чем мы думали!” — говорится в подписи к карикатуре, опубликованной на странице издания в Twitter.

Владельцем ”Пари Сен-Жермен” является катарский фонд Qatar Sports Investments. Арабскую страну не раз обвиняли в финансировании международного терроризма.

RusDelfi предлагает Вам главные новости Эстонии и всего мира! Подписывайтесь на рассылку.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)