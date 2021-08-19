19.08.2021, 17:10
Charlie Hebdo в новой карикатуре обсмеял Месси и талибов. Как они связаны?(1)
Foto: SIPA/SCANPIX
Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo представил обложку нового выпуска с карикатурой на террористическое движение ”Талибан” и нападающего ”Пари Сен-Жермен” Лионеля Месси.
На обложке изображены женщины в паранджах с надписью Messi и цифрой 30. Рисунок является отсылкой к главным темам прошедшей недели — захват власти в Афганистане движением ”Талибан” и переход аргентинского футболиста во французский клуб, где он будет выступать под 30-м номером.
”Талибан”: это хуже, чем мы думали!” — говорится в подписи к карикатуре, опубликованной на странице издания в Twitter.
Владельцем ”Пари Сен-Жермен” является катарский фонд Qatar Sports Investments. Арабскую страну не раз обвиняли в финансировании международного терроризма.
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