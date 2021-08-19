Charlie Hebdo в новой карикатуре обсмеял Месси и талибов. Как они связаны?

На обложке изображены женщины в паранджах с надписью Messi и цифрой 30. Рисунок является отсылкой к главным темам прошедшей недели — захват власти в Афганистане движением ”Талибан” и переход аргентинского футболиста во французский клуб, где он будет выступать под 30-м номером.

”Талибан”: это хуже, чем мы думали!” — говорится в подписи к карикатуре, опубликованной на странице издания в Twitter.

Talibans : c'est pire que ce qu'on pensait !



Retrouvez :



👉 Enquête sur les essais nucléaires en Polynésie et la contamination de quasi toute la population

👉 Et si c'était la fin de la vitesse ?

👉 Série d'été : retrouvez Maurice et Patapon !



En vente demain ! pic.twitter.com/BpPk3mFLY0 — Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) August 17, 2021

Владельцем ”Пари Сен-Жермен” является катарский фонд Qatar Sports Investments. Арабскую страну не раз обвиняли в финансировании международного терроризма.

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