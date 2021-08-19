Нарвское отделение полиции просит помощи в опознании мужчины, который может быть свидетелем преступления.

Предполагается, что в ходе совершенного преступления человеку были причинены опасные для жизни телесные повреждения.

Полиция просит всех, кто узнал изображенного на фотографии человека, сообщить об этом по телефону 3372552 (в рабочие дни с 8.00 до 17.00) или написав на адрес электронной почты oksana.zaitsev@politsei.ee.