Кто такой Алар Карис? Бывшие коллеги поют ему оды: "это бриллиант для Эстонии"

Руководитель Эстонского национального музея Алар Карис, который вчера сообщил о своем согласии баллотироваться на пост президента Эстонии, скорее всего, известен общественности больше, чем Тармо Соомере. Также он гораздо более известен, чем была в свое время Керсти Кальюлайд. Как и Соомере, Карис — ученый и академик, но больше его знают по высокопоставленным должностям. Он руководил двумя высшими учебными заведениями, был госконтролером, а в настоящее время возглавляет Эстонский национальный музей.

”Мне кажется, что в национальном смысле он более достойный, чем Кальюлайд или Арнольд Рюйтель. У Кальюлайд сильное содержание, она очень умная женщина. Но харизма у Алара определенно сильнее”, — говорит один из бывших коллег по Тартускому университету, пожелавший остаться анонимным.