В Афганистане талибы открыли огонь по участникам митинга в День независимости. Есть погибшие

Reuters отмечает, что до конца неясно, из-за чего погибли люди — из-за стрельбы или давки, возникшей после первых выстрелов. Представители ”Талибана” это не комментировали.

18 августа в нескольких афганских городах прошли акции в защиту флага Афганистана. Протесты начались после того, как талибы стали срывать со зданий национальные флаги и менять их на флаги своего движения. В городе Джелалабад, центре провинции Нангархар, между протестующими и талибами произошли столкновения. По данным ”Аль-Джазиры”, там погибли три человека.