19.08.2021, 13:11
В Афганистане талибы открыли огонь по участникам митинга в День независимости. Есть погибшие(1)
AP Photo/Rahmat Gul/Scanpix
Несколько человек погибли на митинге в городе Асадабад в провинции Кунар на востоке Афганистана, сообщает Meduza со ссылкой на агентство Reuters.
Участники митинга, приуроченного к Дню независимости Афганистана, размахивали национальными флагами, когда боевики движения ”Талибан” начали стрелять.
Reuters отмечает, что до конца неясно, из-за чего погибли люди — из-за стрельбы или давки, возникшей после первых выстрелов. Представители ”Талибана” это не комментировали.
18 августа в нескольких афганских городах прошли акции в защиту флага Афганистана. Протесты начались после того, как талибы стали срывать со зданий национальные флаги и менять их на флаги своего движения. В городе Джелалабад, центре провинции Нангархар, между протестующими и талибами произошли столкновения. По данным ”Аль-Джазиры”, там погибли три человека.