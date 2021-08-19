Полиция просит помощи в поиске 16-летнего Маркуса, который пропал без вести в конце июля

16-летний Маркус должен был вернуться из дома в Эльва в Образовательную коллегию Маарьямаа 30 июля. По словам родственников, в тот вечер молодой человек уехал из дома и с тех пор не возвращался ни туда, ни в школу.

Полиция общалась с семьей молодого человека, его друзьями и родственниками, но никто из них не имеет никакой информации о том, где может находиться Маркус. Были проверены разные адреса.

Рост Маркуса около 175 см, уу него светлые короткие волосы. Когда он выходил из дома, на нем была черная ветровка.

Если кто-нибудь видел Маркуса, полиция просит сообщить об этом по номеру 112.

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