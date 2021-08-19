ВИДЕО | Правительство рассказывает о помощи, которая будет оказана Афганистану: Эстония готова принять 30 человек

Сегодня правительство решило оказать дополнительную помощь в переселении людей из Афганистана в Эстонию.

Премьер-министр Кая Каллас сказала, что сегодня правительство впервые обсудило готовность помочь тем людям, которые находятся в опасности в Афганистане и которые помогли Эстонии.

"Насколько нам известно, эстонцев среди них нет. Сейчас самый важный вопрос — это эвакуация работников и граждан ЕС. С этой целью все государства-члены интенсивно сотрудничают", — говорит премьер. По ее словам, Эстония готова принять до 30 человек.

Это инструкторы по акушерству, активисты движения за права девочек и женщин, некоторые из которых работали под попечительством MTÜ Mondo. Все они опасаются, что пребывание в Афганистане может поставить под угрозу их жизни.

Правительство также постановило, что Министерство образования и науки может направить 2,6 млн евро, оставшиеся в дополнительном бюджете и изначально предназначавшиеся на обучающие лагеря, для поддержки оборудования школ механической вентиляцией помещений. Как оказалось, во многих эстонских школах очень плохая вентиляция, и чтобы следить за воздухообменом нужно установить датчики.

Было решено назначить на должность нового канцлера Министерства социальных дел. Им станет Маарйо Мяндмаа, который приступит к работе в понедельник.

Каллас добавила, что правительство разберется, есть ли основания заводить уголовное дело в отношении инцидента на складе Департамента здоровья, в результате которого испортились вакцины и лекарства на 3 млн евро. Имело ли место преступная халатность?

Предъявление денежного ущерба - кому и в каком объеме - должно выяснить Министерство финансов. Минсоцдел должен провести контроль качества, чтобы подобные ошибки в будущем не происходили.