ВИДЕО | Правительство рассказывает о помощи, которая будет оказана Афганистану: Эстония готова принять 30 человек, опасности наплыва беженцев нет

Сегодня правительство решило оказать дополнительную помощь в переселении людей из Афганистана в Эстонию.

Премьер-министр Кая Каллас сказала, что сегодня правительство впервые обсудило готовность помочь тем людям, которые находятся в опасности в Афганистане и которые помогли Эстонии.

"Насколько нам известно, эстонцев среди них нет. Сейчас самый важный вопрос — это эвакуация работников и граждан ЕС. С этой целью все государства-члены интенсивно сотрудничают", — говорит премьер. По ее словам, Эстония готова принять до 30 человек.

Это инструкторы по акушерству, активисты движения за права девочек и женщин, некоторые из которых работали под попечительством MTÜ Mondo. Все они опасаются, что пребывание в Афганистане может поставить под угрозу их жизни.

Министр обороны Калле Лаанет добавил, что эстонские военные в составе британских и американских дивизий НАТО в Афганистане сталкивались с более, чем 200 переводчиками. Эстония уже несколько дней общалась с союзниками насчет переводчиков, чтобы предложить им свою помощь, если она понадобится. "Мы готовы помочь всем, кто нам помогал", — сказал Лаанет.

Глава МВД Кристиан Яани заявил, что сейчас нет давления на внешние границы ЕС и нет опасности наплыва беженцев, как происходит сейчас на границе Литвы и Беларуси.

Правительство также постановило, что Министерство образования и науки может направить 2,6 млн евро, оставшиеся в дополнительном бюджете и изначально предназначавшиеся на обучающие лагеря, для поддержки оборудования школ механической вентиляцией помещений. Как оказалось, во многих эстонских школах очень плохая вентиляция, и чтобы следить за воздухообменом нужно установить датчики.

Было решено назначить на должность нового канцлера Министерства социальных дел. Им станет Маарйо Мяндмаа, который приступит к работе в понедельник.