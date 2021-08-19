ВИДЕО | Правительство рассказывает о помощи, которая будет оказана Афганистану: Эстония готова принять 30 человек, опасности наплыва беженцев нет(105)
Сегодня правительство решило оказать дополнительную помощь в переселении людей из Афганистана в Эстонию.
Премьер-министр Кая Каллас сказала, что сегодня правительство впервые обсудило готовность помочь тем людям, которые находятся в опасности в Афганистане и которые помогли Эстонии.
"Насколько нам известно, эстонцев среди них нет. Сейчас самый важный вопрос — это эвакуация работников и граждан ЕС. С этой целью все государства-члены интенсивно сотрудничают", — говорит премьер. По ее словам, Эстония готова принять до 30 человек.
Это инструкторы по акушерству, активисты движения за права девочек и женщин, некоторые из которых работали под попечительством MTÜ Mondo. Все они опасаются, что пребывание в Афганистане может поставить под угрозу их жизни.
Министр обороны Калле Лаанет добавил, что эстонские военные в составе британских и американских дивизий НАТО в Афганистане сталкивались с более, чем 200 переводчиками. Эстония уже несколько дней общалась с союзниками насчет переводчиков, чтобы предложить им свою помощь, если она понадобится. "Мы готовы помочь всем, кто нам помогал", — сказал Лаанет.
Глава МВД Кристиан Яани заявил, что сейчас нет давления на внешние границы ЕС и нет опасности наплыва беженцев, как происходит сейчас на границе Литвы и Беларуси.
Правительство также постановило, что Министерство образования и науки может направить 2,6 млн евро, оставшиеся в дополнительном бюджете и изначально предназначавшиеся на обучающие лагеря, для поддержки оборудования школ механической вентиляцией помещений. Как оказалось, во многих эстонских школах очень плохая вентиляция, и чтобы следить за воздухообменом нужно установить датчики.
Было решено назначить на должность нового канцлера Министерства социальных дел. Им станет Маарйо Мяндмаа, который приступит к работе в понедельник.
Каллас добавила, что правительство разберется, есть ли основания заводить уголовное дело в отношении инцидента на складе Департамента здоровья, в результате которого испортились вакцины и лекарства на 3 млн евро. Имело ли место преступная халатность?
Предъявление денежного ущерба — кому и в каком объеме — должно выяснить Министерство финансов. Минсоцдел должен провести контроль качества, чтобы подобные ошибки в будущем не происходили.
Правительство планирует расширить проверку вакцинационных сертификатов и на другие сферы, кроме мероприятий. Везде, где будут проверяться сертификаты, не действует ограничение в 50 человек.
Тем не менее сейчас нет требования, чтобы предприниматели и организаторы мероприятий сканировали вакцинационные сертификаты, их можно просто проверять визуально.
Каллас считает, что в Эстонии большинство людей не идут на обман и понимают, почему необходимы такие ограничения. Если же попасться на фальсификации сертификатов, то можно за это получить уголовное наказание.
Танель Кийк добавил, что вакцинационные сертификаты останутся в использовании до конца пандемии.
Кийк сообщил, что правительство выделило 439 000 евро на покрытие расходов, связанных с коммуникацией на тему вакцинации. По его словам, эта денежная помощь направлена на то, чтобы помочь к 22 сентября достичь охвата вакцинации совершеннолетнего населения в 70%.
При вакцинации одной дозой для переболевших коронавирусом советуют указывать в сертификате "две дозы из двух", так как некоторые страны признают вакцинацию лишь двумя дозами, и это поможет избежать путаницы при путешествиях.