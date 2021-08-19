Исследование: интерес жителей Эстонии в отношении электромобилей вырос, и мы больше не последние в странах Балтии

В ходе опроса 54% жителей Эстонии заявили, что, выбирая новую машину они будут рассматривать электромобили. 39% респондентов предположили, что сделают это в ближайшие 10 лет, а 11% считают, что это, вероятно, произойдет не раньше, чем через 10 лет. По сравнению с прошлым годом количество людей, рассматривающих покупку электромобиля, увеличилось на 7%. Доля рассматривающих такую возможность в ближайшие десять лет увеличилась на 3%.

«Банк Citadele заказывал аналогичное исследование в Эстонии, Латвии и Литве и в прошлом году, и приятно отметить, что, хотя прежде жители Эстонии были наиболее равнодушны к покупке электромобилей, то сейчас интерес эстоноземельцев к владению электромобилем увеличился. Литовцы по-прежнему больше прочих задумываются о покупке электрических моделейи, и этот процент также вырос. В то же время латвийцы в течение года никак не изменили свои предпочтения, и поэтому теперь жители Эстонии их обошли», - пояснила руководитель отдела розничных банковских услуг эстонского филиала банка Citadele Марина Хакиайнен.

Она добавила, что в то же время жители Эстонии по-прежнему являются самыми решительными сторонниками автомобилей с двигателями внутреннего сгорания: «Как и в прошлогоднем опросе, 16% эстонцев уверены, что никогда не купят электромобиль и останутся пользователями моделей с двигателями внутреннего сгорания. Аналогичного мнения придерживаются 13% респондентов в Латвии и 10% в Литве».

В ходе опроса 23% жителей Эстонии ответили, что сами не планируют покупать электромобиль, но поддерживают их более широкое использование. «Это число уменьшилось по сравнению с прошлым годом. Вероятно, некоторые из тех, кто так считал годом ранее, теперь перешли в группу людей, которые рассматривают возможность покупки электромобиля в ближайшие годы», - отметила Хакиайнен.