"Мы сами заслужили все то, что с нами происходит". Эдгар Сависаар поделился мыслями о правительстве, скандале Майлис Репс и вакцинации от COVID-19(55)
Сависаар был первым премьер-министром Эстонии и занимал этот пост с 1990 по 1992 год, когда был вынужден уйти в отставку из-за тяжелого положения в экономике. Что было бы в Эстонии по-другому, если бы он тогда остался у власти?
"На посту мэра Таллинна я пытался доказать, что может быть и по-другому. Думаю, в этом и заключается причина, почему я потом больше не был мэром Таллинна. Но мне кажется, что я доказал главное. Обычно, находясь в правительстве, политики теряют поддержку, потому что получается, что на самом деле все не так, как обещали до выборов. У нас же было по-другому. Чем дольше мы были в Таллиннской горуправе, тем больше росла наша поддержка среди народа. Это значит, что довольство народа росло. Этим я очень сильно доволен", — говорит Сависаар, покинувший пост мэра столицы в связи с возбужденным в отношении него уголовным делом.
Смогло бы правительство Сависаара лучше справиться с коронакризисом, чем текущее правительство Каи Каллас? Сависаар считает, что попытался бы избежать таких ситуаций, как произошла в июне с холодильным складом Департамента здоровья, когда испортились вакцины и лекарства на 3 млн евро, или со сломавшимся паромом на Сааремаа.
"Но это все "если бы да кабы". Думаю, что я, в основном, пытался бы сделать так, чтобы люди были меньше в беде. Но тех, кто в беде, сейчас уж очень много. Например те, на ком висят кредиты и кто не может оплачивать их в условиях кризиса. Кажется, что которые еще даже не подозревают, в какую ситуацию попали. Будучи главой правительства я бы попытался избежать подобных ситуаций", — говорит бывший политик.
"Мне очень сложно говорить о Центристской партии. Я создал Центристскую партию и долгое время ею руководил или пытался руководить", — ответил Сависаар на вопрос о перспективах центристов на грядущих местных выборах и добавил, что не был бы объективным в своем ответе.
Что касается скандала с злоупотреблением министерскими средствами, в котором замешана его "ученица" Майлис Репс, Сависаар не понимает, почему Центристская партия больше не защищает своих людей, попавших в подобную ситуацию.
"Я не хочу говорить ничего в поддержку или против Репс, но ведь мы сами заслужили все то, что с нами происходит. Более или менее. Видимо, и Майлис тоже", — добавил он. Он отметил, что когда два года назад посетил летние дни Центристской партии в Ляэнемма, Репс держалась от него в стороне и даже не подошла, чтобы обнять.
Сависаар также поделился, что во время его судебного процесса Юри Ратасу предложили пойти в суд послушать заседание, в ответ на что Ратас якобы серьезно испугался. По крайней мере, так рассказали Сависаару. "Ну и чего же тут пугаться. Рано или поздно тебе самому может придется пройти по такому же пути. В политике такое может произойти со всеми", — подвел он итог.
Сависаар сообщил, что прошел вакцинацию от коронавируса и получил уже две дозы вакцины Pfizer.
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