19.08.2021, 10:25
В ДТП в Харьюмаа погиб 35-летний мужчина(10)
Foto: Anni Õnneleid
Сегодня около 7 часов утра Центр тревоги получил сообщение, что в деревне Вайдасоо волости Раэ Харьюскоги уезда произошло тяжелое ДТП. Автомобиль BMW выехал с дороги и врезался в дерево. Bодитель, 35-летний мужчина, скончался от полученных травм на месте.
Водитель находился в машине один. Старший комиссар Ида-Харьюского отделения полиции Мадис Аллак сказал, что осмотр месте происшествия дает основание полагать, что в момент ДТП скорость BMW была значительная.
"По предварительной оценке можно сказать и то, что водитель не был пристегнут ремнем безопасности, — добавил он. — Что привело к таким трагическим последствиям, выяснит следствие. Экспертиза должна дать ответ на вопрос, был ли погибший трезв".
В этом году по всей Эстонии в ДТП погибло 36 человек. За тот же период прошлого года в ДТП погибло 40 человек.
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