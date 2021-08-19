В ДТП в Харьюмаа погиб 35-летний мужчина

Водитель находился в машине один. Старший комиссар Ида-Харьюского отделения полиции Мадис Аллак сказал, что осмотр месте происшествия дает основание полагать, что в момент ДТП скорость BMW была значительная.

"По предварительной оценке можно сказать и то, что водитель не был пристегнут ремнем безопасности, — добавил он. — Что привело к таким трагическим последствиям, выяснит следствие. Экспертиза должна дать ответ на вопрос, был ли погибший трезв".

В этом году по всей Эстонии в ДТП погибло 36 человек. За тот же период прошлого года в ДТП погибло 40 человек.

RusDelfi предлагает Вам главные новости Эстонии и всего мира! Подписывайтесь на рассылку.