За сутки выявлено 357 новых случаев заражения коронавирусом

Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 110 человек. 80 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

В Тартумаа добавились 47, Вырумаа — 41, Валгамаа — 28, на Сааремаа — 22, в Пярнумаа — 21, Пылвамаа — 16 и в Ида-Вирумаа — 15 новых случаев заражения.

В Вильяндимаа было выявлено 14, в Йыгевамаа — 12, в Ляэне-Вирумаа — 11. В Рапламаа добавилось 7, в Ярвамаа — 6, в Ляэнемаа — 4 и на Хийумаа — 1.

В двух случаях место жительства зараженных отсутствовало в регистре народонаселения.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 278,4 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 5,1% от общего количества сделанных тестов.

В течение суток были открыты в общей сложности 11 новых историй болезни с COVID-19, в больничном лечении нуждаются 92 пациента.

По состоянию на утро 19 августа в больницах находятся 92 пациента с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 13 пациентам, из которых 11 человек, в свою очередь, находятся на искусственной вентиляции легких. Среди госпитализированных пациентов 75 человек, то есть 81,5% не прошли вакцинацию (из них из-за симптомов COVID-19 госпитализированы 69 человек).

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