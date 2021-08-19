ФОТО | В Риге прошел массовый митинг против вакцинации и коронавирусных ограничений, начаты уголовные процессы(71)
Главным требованием протестующих был отказ от обязательной вакцинации от Covid-19, а также смягчение или отмена других мер, связанных с пандемией. Лидер акции — оппозиционный политик Алдис Гобземс — в своих заявлениях не скрывал намерения прийти к власти на выборах 2022 года на волне недовольства народа "пандемийными" ограничениями.
Отдельную акцию, некоторые участники которой позже пришли на "митинг Гобземса", проводили сторонники недавно заявившего о возвращении в политику Айнара Шлесерса. Около 19 часов Шлесерс в сопровождении нескольких десятков человек возложил цветы к Памятнику свободы. Затем группа его сторонников направилась в Вецригу в направлении Рижского замка. Среди участников шествия были также политики Любовь Швецова, Юлия Степаненко и Вячеслав Степаненко, бывший глава ЦИК Арнис Цимдарс, известный в прошлом спортсмен и политик Виктор Щербатых, а также Линда Лиепиня, бывший шеф Дорожной полиции Эдмундс Зивтиньш и бывший премьер-министр Вилис Криштопанс. Многие из них пришли к Рижскому замку, но покинули митинг через 10-20 минут после его начала.
Алдис Гобземс приехал на площадь на автобусе с платформой на крыше. В своем выступлении он подверг критике СМИ и действующих политиков, а также представил своих единомышленников. Одна из них, Карина Спруде, выступила на русском языке, заявив кроме всего прочего, что "у наших детей украли этот год".
Собравшиеся на площади люди держали в руках плакаты, на которых в том числе были размещены утверждения о том, что "русская община за свободу выбора вакцинации" или "мое тело — мой выбор". Толпа, реагируя на призывы ораторов, скандировала "Кариньша в отставку" и "Левитс, выходи!"
После митинга в Старой Риге, примерно 21:20 протестующие направились сначала Памятнику свободы, где хором спели гимн Латвии, а потом к Кабинету министров, где положили к забору детские игрушки. Чтобы обеспечить передвижение людей, полиция перекрыла движение транспорта по нескольким улицам в центре Риги. После этого Гобземс призвал митингующих идти в церкви молиться. После этого народ стал расходиться, часть людей пошла к памятнику Свободы. Акция протеста завершилась после 22 часов.
После официального завершения мероприятия были зафиксированы отдельные случае агрессивного поведения протестующих. Было выбито стекло полицейской машины (начат уголовный процесс), кто-то взорвал петарду, а возле здания Кабмина несколько человек справляли нужду. Также в толпе были замечены пьяные.
С отдельными нарушителями полиция провела разговоры, но задержаний не наблюдалось.
Начаты уголовные процессы
Заместитель начальника Госполициии Андрис Зеллис в интервью Латвийского радио проинформировал, по подсчетам полиции, в мероприятии приняли участие более 3 500 человек, и в целом оно прошло спокойно. В интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения начальник Госполиции Армандс Рукс назвал другую цифру — 4000 участников. По мнению многих наблюдателей, вчера вечером в центре Риги в акции протеста, возможно, собрали больше участников.
По словам Рукса, один уголовный процесс начат в отношении пяти человек, совершивших нападение на сотрудника Муниципальной полиции, второй процесс — за разбитое стекло в полицейской машине.
Андрис Зеллис, в свою очередь, отметил, что полиция констатировала и несколько мелких нарушений, совершенных людьми в алкогольном опьянении.
В ближайшее время Госполиция оценит, каких лиц следует призвать к ответственности. Зеллис проинформировал, что в основном будут оцениваться нарушения, связанные с несоблюдением мероприятий эпидемиологической безопасности. Еще до акции протеста Госполиции Армандс Рукс напомним, что штраф за нарушение может достигать 2000 евро.
Вчерашнее мероприятие было согласовано с Рижской думой. Однако, по словам Рукса, в нынешней эпидемиологической ситуации на публичных мероприятиях не должны собираться более 50 человек.
"Нашей задачей было не допустить провокации и беспорядки, с которыми мы сталкивались", — добавил Зеллис.
Законопроект, против которого протестовали организаторы мероприятия, сейчас находится на рассмотрении в Сейме.
4 августа Сейм утвердил законопроект в первом чтении: то есть, в той редакции, которую предложил Кабинет министров. Законопроект предусматривает, во-первых, введение обязательной вакцинации для работников трех отраслей — здравоохранения, образования и длительного социального ухода. Во-вторых, он предполагает, что с 1 октября у работодателей будет право увольнять работников, подлежащих обязательной вакцинации, если они не смогут предъявить сертификат Covid-19, подтверждающий факт вакцинации или перенесенной болезни.
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