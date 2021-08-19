ФОТО | В Риге прошел массовый митинг против вакцинации и коронавирусных ограничений, начаты уголовные процессы

Главным требованием протестующих был отказ от обязательной вакцинации от Covid-19, а также смягчение или отмена других мер, связанных с пандемией. Лидер акции — оппозиционный политик Алдис Гобземс — в своих заявлениях не скрывал намерения прийти к власти на выборах 2022 года на волне недовольства народа "пандемийными" ограничениями.

Отдельную акцию, некоторые участники которой позже пришли на "митинг Гобземса", проводили сторонники недавно заявившего о возвращении в политику Айнара Шлесерса. Около 19 часов Шлесерс в сопровождении нескольких десятков человек возложил цветы к Памятнику свободы. Затем группа его сторонников направилась в Вецригу в направлении Рижского замка. Среди участников шествия были также политики Любовь Швецова, Юлия Степаненко и Вячеслав Степаненко, бывший глава ЦИК Арнис Цимдарс, известный в прошлом спортсмен и политик Виктор Щербатых, а также Линда Лиепиня, бывший шеф Дорожной полиции Эдмундс Зивтиньш и бывший премьер-министр Вилис Криштопанс. Многие из них пришли к Рижскому замку, но покинули митинг через 10-20 минут после его начала.

Алдис Гобземс приехал на площадь на автобусе с платформой на крыше. В своем выступлении он подверг критике СМИ и действующих политиков, а также представил своих единомышленников. Одна из них, Карина Спруде, выступила на русском языке, заявив кроме всего прочего, что "у наших детей украли этот год".

Собравшиеся на площади люди держали в руках плакаты, на которых в том числе были размещены утверждения о том, что "русская община за свободу выбора вакцинации" или "мое тело — мой выбор". Толпа, реагируя на призывы ораторов, скандировала "Кариньша в отставку" и "Левитс, выходи!"