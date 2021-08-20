Раковый больной подал иск против эстонской больницы на огромную сумму из-за чрезмерного лечения

Последние десять лет урологи всего мира спорят о том, как лучше лечить рак предстательной железы. Вырезать опухоль или оставлять пациента под активным наблюдением? Многие урологи убеждены, что иногда мужчина с раком простаты может жить более качественной жизнью, чем после онкологической операции. После операции может получиться "получеловек" — подгузники, стома (мешок для испражнений) в брюшной полости и эректильная дисфункция, иногда на всю жизнь. Некоторые урологи даже считают, что если у пожилого мужчины опухоль простаты не агрессивна, то пациент даже не должен знать о её существовании — психологически жить будет спокойнее!

73-летний Мати этого не знал. Мы не будем называть настоящие имена ни пациента, ни лечивших его врачей, поскольку спор еще разрешен. Мати и его близкие убеждены, что их отец стал жертвой чрезмерного лечения.

"То, что случилось с моим отцом, не должно случиться с другими", — говорит дочь Мати, Меэри. Злокачественная опухоль предстательной железы является наиболее распространенным видом онкологии среди мужчин-эстонцев. Эта тема касается очень многих.