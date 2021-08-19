Пропавший в Ласнамяэ пожилой мужчина найден мертвым

В среду во второй половине дня Владимир вышел из дома и не вернулся.

Вечером того же дня, по сообщению полиции, его тело без признаков насильственной смерти было найдено случайным прохожим под деревьями на Сумуули теэ.

Приносим соболезнования близким.

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