ФОТО | Полиция ищет пропавшего в Ласнамяэ 80-летнего Владимира

В среду во второй половине дня Владимир вышел из дома на улице Лийкури в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся.

У близких есть основания полагать, что мужчина может передвигаться в районе дач на Суур-Сыямяэ или в квартале Лийкури. Владимира искали вертолетом и дроном, по пока безуспешно. Поиски продолжаются.

Мужчина среднего телосложения, рост примерно 180 см, седой. На нем голубая куртка и брюки с тонкой белой полоской, Владимир может быть в шапке.

Полиция просит всех, кто видел Владимира вчера или сегодня или знает, где он может находиться, позвонить по номеру 112.

