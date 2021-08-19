19.08.2021, 08:53
ФОТО | Полиция ищет пропавшего в Ласнамяэ 80-летнего Владимира(3)
PPA
Полиция просит помощи, чтобы установить местоположение 80-летнего Владимира из Ласнамяэ.
В среду во второй половине дня Владимир вышел из дома на улице Лийкури в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся.
У близких есть основания полагать, что мужчина может передвигаться в районе дач на Суур-Сыямяэ или в квартале Лийкури. Владимира искали вертолетом и дроном, по пока безуспешно. Поиски продолжаются.
Мужчина среднего телосложения, рост примерно 180 см, седой. На нем голубая куртка и брюки с тонкой белой полоской, Владимир может быть в шапке.
Полиция просит всех, кто видел Владимира вчера или сегодня или знает, где он может находиться, позвонить по номеру 112.