Немецкое СМИ: Лукашенко мстит Европе, зазывая мигрантов в Литву

Поездка из центра Вильнюса до лагеря беженцев, что на полигоне в Руднинкай, занимает около сорока минут. Мы паркуем машину на опушке леса и идем через заросли кустарников по проторенной тропинке, которая ведет прямо к лагерю. К нам тут же подходит охранник, который спрашивает, что нам нужно.

Мы, два журналиста с Ближнего Востока, внешне очень похожи на людей, находящихся в лагере, и только наша европейская сопровождающая выглядит заметно иначе. Мы отвечаем, что хотим рассказать о ситуации в лагере. Другой охранник проверяет наши документы. "Без разрешения МВД входить на территорию лагеря нельзя", — поясняет он. После трехчасового ожидания "добро" из Вильнюса получено, и мы можем попасть в лагерь, который окружен забором.

Там стоят жилые вагончики и палатки, которые нам, ссылаясь на соображения безопасности и гигиены, не разрешают осмотреть изнутри — от мигрантов нас отделяет еще один забор. Большинство из них родом с Ближнего Востока, некоторые — из Африки. Одежда у них изношенная и грязная, лица усталые. Большинство находящихся в лагере лиц — мужчины в возрасте от 20 до 30 лет.

Следы на теле на всю жизнь

Многие иракцы в разговоре сначала жалуются на социальную несправедливость и беспредел политиков и вооруженных группировок у них на родине. Один ругает известного иракского политика, другой берет его под защиту и обвиняет других. Посреди леса в Литве неожиданно вспыхивает дискуссия о коррупции в Ираке. Осенью 2019 года многие из находящихся тут молодых людей принимали участие в подавленных — порой жестоко — акциях протеста в поддержку политически независимого Ирака и против коррупции.

У Ахмеда, молодого парня из Кербелы, раны по всему телу. По словам Ахмеда, шесть лет назад он сильно пострадал при взрыве в Багдаде заминированного автомобиля, потеряв при этом глаз. Другой глаз парня печально смотрит на нас. Столь же печально звучит и его голос.