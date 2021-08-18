Кандидат в президенты Алар Карис 10 дней назад: новый президент будет жить с печатью на лбу, что он был не самым лучшим выбором

Карис сказал программе новостей: "Возникает такой фон: первый откажется, третий откажется, десятый откажется, и тогда найдут семнадцатого человека, выберут его, но он тогда и будет жить с печатью на лбу, что был не самым лучшим вариантом, его взяли откуда-то из второго десятка".