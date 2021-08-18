18.08.2021, 21:36
ФОТО | На Таллиннском певческом поле открылся гостевой центр
По случаю 30-летия восстановления независимости на Таллиннском певческом поле торжественно открыли гостевой центр площадью 350 квадратных метров.
Идея центра состоит в том, что там люди могли бы знакомиться с историей поля и Певческого праздника, его ролью в формировании эстонского народа, а также событиями Поющей революции.
Предполагается, что гостевой центр будет иметь образовательно-развлекательную направленность будет интересен ученикам, семьям и гостям столицы.