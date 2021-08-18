ЧП и криминал
18.08.2021, 19:36

ФОТО | ДТП в Харьюмаа: 18-летняя девушка врезалась в дерево

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Фото читателя
В среду во второй половине дня в Вазалемма (Харьюский уезд) произошло ДТП, в котором легко пострадали два человека.

В 14.38 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Вазалемма на Яама пыйк автомобиль Renault Clio врезался в дерево.

Находившаяся за рулем 18-летняя девушка и пассажир - 56-летний мужчина - смогли после аварии самостоятельно выбраться из машины.

Скорая помощь осмотрела обоих на месте происшествия, госпитализация им не потребовалась.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

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