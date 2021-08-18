ФОТО | ДТП в Харьюмаа: 18-летняя девушка врезалась в дерево

В 14.38 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Вазалемма на Яама пыйк автомобиль Renault Clio врезался в дерево.

Находившаяся за рулем 18-летняя девушка и пассажир - 56-летний мужчина - смогли после аварии самостоятельно выбраться из машины.

Скорая помощь осмотрела обоих на месте происшествия, госпитализация им не потребовалась.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.