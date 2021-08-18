Финляндия назвала число афганцев, которых страна согласна приютить

”Иммиграционная служба Финляндии приостанавливает принятие решений о высылке мигрантов в Афганистан. Приостановка будет оставаться в силе во время обзора ситуации с безопасностью в Афганистане”, — отмечается в сообщении.

При этом власти продолжат выдавать разрешения на въезд в страну и предоставлять убежище в случае необходимости. Всего Финляндия согласилась принять 170 человек из Афганистана. В эту квоту входят афганцы и их семьи, работавшие на правительство республики, пишет РБК.

”Никто не должен быть возвращен в район, где ему или ей грозит смертная казнь, пытки, преследования или другое бесчеловечное или унижающее достоинство обращение. <…> Ситуация в Афганистане в настоящее время очень серьезна, а чрезвычайная ситуация в регионе огромна”, — пояснили в МВД Финляндии.