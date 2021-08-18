Концерн ABB закрывает один из заводов в Эстонии

Насколько известно Äripäev, в подразделении, подлежащем закрытию, работает около ста человек.

Два других завода ABB в Эстонии продолжат производство.

Как уточник концерн в распространенном пресс-релизе, закрыто будет производство в Юри.

ABB за 30 лет деятельности в Эстонии инвестировал сюда свыше 100 млн евро. На предприятиях концерна в Эстонии работает более 1500 человек.

Завод, подлежащий закрытию, в основном занимался разработкой, производством и продажей комплектных подстанций, а также зарядных устройств и аккумуляторов для электромобилей.

Как заявляла компания, 2020 год был для нее трудным как в Эстонии, так и во всем мире. В прошлом году общий объем заказов эстонского подразделения ABB составил 144 миллиона евро, что на 11% меньше, чем годом ранее, напоминают "Деловые ведомости".