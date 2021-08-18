18.08.2021, 19:55
Инфляция в Эстонии почти вдвое превышает среднюю по ЕС(8)
Foto: Sven Arbet
В июле годовая инфляция в Эстонии составляла 4,9% — это значительно выше, чем в среднем по Евросоюзу и в странах еврозоны, сообщают "Деловые ведомости" со ссылкой на европейское статистическое бюро Eurostat.
Согласно данным Eurostat, среднегодовая инфляция в ЕС в июле нынешнего года достигала 2,5%, в странах еврозоны — 2,2%.
При этом в Эстонии показатель годовой инфляции составлял 4,9%, в Литве — 4,3%, в Латвии — 2,8%.
Самая низкая годовая инфляция зафиксирована на Мальте (0,3%), в Греции (0,7%) и в Италии (1,0%). Самая высокая — в Эстонии (4,9%), Польше и Венгрии (по 4,7%).