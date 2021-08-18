День восстановления независимости Эстонии: бесплатные праздничные мероприятия в Таллинне уже начались! Смотрите весь перечень!(5)
”Международные события последних дней вновь указывают на то, что мир и независимость не стоит воспринимать как нечто само собой разумеющееся. Необходимо последовательно вносить вклад в их поддержание — помнить историю и дорожить настоящим, — сказал вице-мэр Айвар Рийсалу. — По случаю 30-й годовщины со дня восстановления независимости Эстонии город Таллинн решил сделать подарок всей стране, ведь этот день является важным для всех нас. Сегодня вечером мы торжественно откроем на Таллиннском певческом поле Центр посещений, посвященный истории Поющей революции, певческих праздников и Певческого поля. Новый центр посещений придаст Певческому полю еще большую ценность — сделает его местом, городским парком, куда приятно приходить всей семьей”.
Рийсалу добавил, что Центр посещений откроется для всех желающих во вторник, 31 августа, поскольку в ближайшие дни на Таллиннском певческом поле будет проходить ряд приуроченных к 30-й годовщине восстановления независимости мероприятий.
Районные управы также организовали множество бесплатных концертов и семейных мероприятий, посвященных 30-й годовщине восстановления независимости ЭР.
В расположенном в районе Кристийне парке Левенру в среду проходит (с началом в 17.00) концерт с участием Прийта Выйгемаста и Вайко Эплика. За прямой трансляцией концерта можно наблюдать на страничке управы района Кристийне в социальной сети ”Фейсбук”.
В 18.00 в мустамяэском парке Пардитийги (Сыпрузе пст, 177) выступит Иво Линна в сопровождении ÜENSO (бывший Эстонский объединенный молодежный симфонический оркестр). В парке откроется фотовыставка, которая напомнит о переломных событиях тридцатилетней давности, послуживших восстановлению независимости ЭР. Фотографии предоставили жители Мустамяэ, Музей народного фронта, Эстонский литературный музей и Vabamu.
В четверг, 19 августа, в 19.00 во дворе Дневного центра Хааберсти (Ыйсмяэ теэ, 24) состоится концерт, на котором выступит ансамбль PS Troika. В программе — популярные мелодии и песни, знакомые каждому.
20 августа, с 12 до 18 часов, в Таллиннской телебашне будет проходить семейное мероприятие, посвященное защите и безопасности. У подножия Телебашни разместится выставка военной техники, откроется тир, а Кайтселийт проведет показательный бой. Спасательный департамент познакомит с правилами пожарной безопасности и поведения на воде. В специальной задымленной палатке можно будет научиться правильно передвигаться к выходу из помещения в случае пожара. Дети смогут принять участие в мастер-классе по изготовлению оригами. На месте выступит ансамбль учеников из Колга Uurikad, вокальная студия Un Canto и семейный ансамбль Laikre. Пиритаская районная управа наградит победителей конкурса на самый красивый сад района. В 17.00 начнется концерт ансамбля Swingers, а в 21.45 можно будет насладиться фейерверком.
В Пыхья-Таллинне празднование 30-й годовщины восстановления независимости Эстонии начнется 20 августа в 14.00 с концерта в ЦК ”Сальме”, на котором выступят Иво Линна и Антти Каммисте.
В ныммеском парке Вабадузе (на углу улиц Тяхе и Нымме-Казе) 20 августа в 14.00 выступит ансамбль Traffic. Рекомендуется взять с собой походный стул или покрывало, на которое можно присесть.
На Певческом поле состоится Ночной певческий праздник ”Свободная Эстония”, финальным аккордом которого станет организованный управой района Кесклинн фейерверк, который будет запущен с пляжа Инглиранд ориентировочно в 00.45.
В субботу, 21 августа, в 14.00 на Таллиннском певческом поле состоится бесплатный праздник для всей семьи ”Увидимся вновь!”. В программе спортивные и развлекательные мероприятия для больших и маленьких. На месте будут оборудованы детский городок и спортивная площадка, гостей ждет уличная еда, а вечером состоится концерт, на котором выступят Traffic, 2 Quick Start и литовская группа The Roop, представившая Литву на Евровидении в этом году. Ворота откроются в 13.00, мероприятие продлится ориентировочно до 23.00. Дополнительная информация: bit.ly/taaskohtumine и в Facebook.
Согласно действующим в стране мерам по предотвращению распространения коронавируса, в ограниченные зоны мероприятий можно будет попасть на основании COVID-сертификата, который подтверждает, что вы прошли вакцинацию, либо на основании документа, подтверждающего, что вы переболели коронавирусом или недавно сдали негативный тест на COVID-19. Проверка может занять некоторое время, поэтому стоит прийти на место заблаговременно. Сертификат можно предъявить в цифровом виде или на бумаге. На некоторых мероприятиях будет возможность бесплатного экспресс-тестирования. Организаторы мероприятий просят горожан следить за состоянием здоровья и приходить только в том случае, если самочувствие хорошее.