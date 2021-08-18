День восстановления независимости Эстонии: бесплатные праздничные мероприятия в Таллинне уже начались! Смотрите весь перечень!

”Международные события последних дней вновь указывают на то, что мир и независимость не стоит воспринимать как нечто само собой разумеющееся. Необходимо последовательно вносить вклад в их поддержание — помнить историю и дорожить настоящим, — сказал вице-мэр Айвар Рийсалу. — По случаю 30-й годовщины со дня восстановления независимости Эстонии город Таллинн решил сделать подарок всей стране, ведь этот день является важным для всех нас. Сегодня вечером мы торжественно откроем на Таллиннском певческом поле Центр посещений, посвященный истории Поющей революции, певческих праздников и Певческого поля. Новый центр посещений придаст Певческому полю еще большую ценность — сделает его местом, городским парком, куда приятно приходить всей семьей”.

Рийсалу добавил, что Центр посещений откроется для всех желающих во вторник, 31 августа, поскольку в ближайшие дни на Таллиннском певческом поле будет проходить ряд приуроченных к 30-й годовщине восстановления независимости мероприятий.

Районные управы также организовали множество бесплатных концертов и семейных мероприятий, посвященных 30-й годовщине восстановления независимости ЭР.

В расположенном в районе Кристийне парке Левенру в среду проходит (с началом в 17.00) концерт с участием Прийта Выйгемаста и Вайко Эплика. За прямой трансляцией концерта можно наблюдать на страничке управы района Кристийне в социальной сети ”Фейсбук”.

В 18.00 в мустамяэском парке Пардитийги (Сыпрузе пст, 177) выступит Иво Линна в сопровождении ÜENSO (бывший Эстонский объединенный молодежный симфонический оркестр). В парке откроется фотовыставка, которая напомнит о переломных событиях тридцатилетней давности, послуживших восстановлению независимости ЭР. Фотографии предоставили жители Мустамяэ, Музей народного фронта, Эстонский литературный музей и Vabamu.

В четверг, 19 августа, в 19.00 во дворе Дневного центра Хааберсти (Ыйсмяэ теэ, 24) состоится концерт, на котором выступит ансамбль PS Troika. В программе — популярные мелодии и песни, знакомые каждому.