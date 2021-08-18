Новости Эстонии
18.08.2021, 17:46

К правительству обратились с просьбой дать некоторым категориям людей право на бесплатный тест

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Koroonatestide tegemine,
Koroonatestide tegemine,
Foto: Anni Õnneleid
Директор Русского театра Маргус Алликмаа сообщил, что возглавляемый им Союз учреждений исполнительского искусства в среду, 18 августа, обратился к премьер-министру Кае Каллас с просьбой тестировать за счет Больничной кассы людей, которые по медицинским причинам не могут вакцинироваться, чтобы и у них была возможность ходить в театры, кино, музеи и на концерты, пишет rus.err.

"Мы знаем, что есть много людей, которые не могут вакцинироваться, например, по медицинским показаниям. И сегодня представители культуры — театров, концертных залов, музеев — сделали предложение правительству, что те люди, у которых есть справка, что они не могут вакцинироваться, получили возможность тестироваться на коронавирус бесплатно", — заявил Маргус Алликмаа в интервью ERR.

По словам Алликмаа, билеты на спектакли Русского театра с учетом введенной системы проверки COVID-сертификатом активно покупают, но нельзя сказать, что проблем нет.

"Довольно много людей, которые купили билеты в апреле или мае, но у них нет справки о вакцинации. Они не могут прийти в театр, поэтому мы должны вернуть им деньги за билеты или предложить им подарочные карты. Так что проблемы есть", — отметил Алликмаа.

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