К правительству обратились с просьбой дать некоторым категориям людей право на бесплатный тест

"Мы знаем, что есть много людей, которые не могут вакцинироваться, например, по медицинским показаниям. И сегодня представители культуры — театров, концертных залов, музеев — сделали предложение правительству, что те люди, у которых есть справка, что они не могут вакцинироваться, получили возможность тестироваться на коронавирус бесплатно", — заявил Маргус Алликмаа в интервью ERR.

По словам Алликмаа, билеты на спектакли Русского театра с учетом введенной системы проверки COVID-сертификатом активно покупают, но нельзя сказать, что проблем нет.

"Довольно много людей, которые купили билеты в апреле или мае, но у них нет справки о вакцинации. Они не могут прийти в театр, поэтому мы должны вернуть им деньги за билеты или предложить им подарочные карты. Так что проблемы есть", — отметил Алликмаа.

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