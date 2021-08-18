В таллиннских школах пройдет вакцинация: смотрите где и когда! Будет разыграна куча самых разных ценных призов!(13)
”Вакцинирование по-прежнему является исключительно добровольным, однако наша цель — дать людям возможность сделать простой выбор в пользу вакцинации — для того, чтобы в новом учебном году как можно больше учеников, учителей и семей были защищены от коронавируса. Для создания положительного настроя город подготовил призовой фонд, насчитывающий тысячи подарков. Приятно отметить, что к этой инициативе присоединились и частные предприятия”, — сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт.
Наряду с 30-ю устройствами iPad, призовой фонд акции по вакцинированию в школах включает 25 круизов в Стокгольм на четверых, 500 пятичасовых морских круизов на двоих и 100 посещений Tallink SPA для всей семьи от компании Tallink. Также в качестве призов предусмотрено множество подарочных билетов: 400 билетов в Super Skypark и 100 билетов на колесо обозрения от Super Skypark, 500 семейных билетов в Эстонский национальный музей, 100 подарочных билетов в национальную оперу ”Эстония”, 100 подарочных билетов на двоих от Русского театра, 30 билетов в кино от Forum Cinemas, 1520 билетов в Таллиннский зоопарк и 1000 подарочных билетов на двоих в Таллиннский ботанический сад. Помимо этого, будут разыгрываться 2000 подарочных карт в бассейны, спортивные центры и музеи. Также призовой фонд включает различные подарочные карты: 70 подарочных карт Rademar номиналом 10 евро, 100 подарочных карт Maxima номиналом 10 евро и 150 подарочных карт Südameapteek номиналом 5 евро. Помимо этого, будут разыгрываться бутылки для воды, внешние аккумуляторы и зарядные устройства. Вдобавок к этому спонсоры акции подготовили в качестве призов 500 подарочных карт Burger King от Tallink и Burger King, а также 500 хот-догов и 1000 напитков K Freeze (L-размер) от Circle K. Всех горожан, получивших прививку в рамках акции по вакцинированию в школах, угостят мороженым от Premia или конфетой от Kalev.
Вакцинирование пройдет во всех районах города — в общей сложности в 16 школах по всему городу. В субботу, 21 августа, и в воскресенье, 22 августа, с 10 до 20 часов прививку можно будет получить в Кесклинне — в Таллиннской реальной школе (Эстония пст, 6), в Ласнамяэ — в Таллиннской ляэнемереской гимназии (ул. Вормси, 3) и Лаагнаской гимназии (ул. Викерлазе, 16), в Хааберсти — в Таллиннской гимназии Ярвеотса (Ярвеотса теэ, 31), в Мустамяэ — в Таллиннской 32-й средней школе (ул. Кийли, 10) и в Пыхья-Таллинне — в гимназии Пельгулинна (ул. Мулла, 7).
В пятницу, 27 августа, в субботу, 28 августа, и в воскресенье, 29 августа, с 10 до 20 часов, вакцинирование будет проходить в Кесклинне — в Таллиннской 21-й школе (ул. Рауа, 6), в Кристийне — в гимназии Кристийне (Нымме теэ, 32), в Ласнамяэ — в гимназии Ласнамяэ (ул. Паэ, 59), гимназии Куристику (ул. Кярбери, 9), в Пирита — в Пиритаской экономической гимназии (Метсавахи теэ, 19), в Хааберсти — в Таллиннском ыйсмяэском русском лицее (Ыйсмяэ теэ, 28), в Мустамяэ — в Таллиннской 53-й средней школе (ул. Сютисте, 42) и Таллиннской технической гимназии (Сыпрузе пст, 187), в Нымме — в Ныммеской основной школе (ул. Раудтеэ, 68) и в Пыхья-Таллинне — в Эхтеской гуманитарной гимназии (ул. Эхте, 9).
Услугу здравоохранения предложат Ида-Таллиннская центральная больница, Ляэне-Таллиннская центральная больница, Таллиннская скорая помощь и SA Tallinna Koolitervishoid.
Предварительной регистрации на вакцинирование не требуется. Помимо учеников, на прививку приглашаются и жители окрестностей.
Все школы города Таллинна отправили ученикам и родителям оповещения и формы для родительского согласия. Ученик сможет прийти на прививку вместе с родителем или же на основании письменного разрешения родителя.
Форма родительского согласия здесь.
Если пункт вакцинации расположен не в школе ученика, он может прийти в любую школу, где организована вакцинационная кампания.