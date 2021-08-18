СМИ: Талибы расстреливают противников — в Джелалабаде убиты двое, в Кандагаре четверо. Беглый президент находится в ОАЭ

Боевики исламского радикального движения "Талибан", захватившие власть в Афганистане, открыли огонь по участникам демонстрации в поддержку национального афганского флага в восточной провинции Нангархар.

В результате в городе Джелалабад, являющемся административным центром провинции, погибли не менее двух человек, еще 10 получили ранения, сообщает DW со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

По данным телеканала, участники манифестации выступили против действий талибов, заменяющих национальный флаг Афганистана на зданиях на белый флаг "Исламского эмирата Афганистан". На одной из площадей участники шествия сняли белое знамя и начали размахивать национальным флагом. После этого между протестующими и талибами произошли столкновения.

Как сообщает "Интерфакс"со ссылкой на заявления местных жителей, боевики ”Талибана” казнили в Кандагаре четверых известных военачальников, которые являлись сторонниками прежних региональных властей.

Президент Афганистана Ашраф Гани вместе с семьей прибыл в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), сообщил РБК со ссылкой на МИД ОАЭ.

”ОАЭ приветствовали президента Ашрафа Гани и его семью в стране по гуманитарным соображениям”, — отмечается в заявлении.