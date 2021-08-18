Алар Карис согласился стать кандидатом в президенты

Свое согласие Карис подтвердил ERR.

"Да, я проинформировал спикера Рийгикогу Юри Ратаса, что ответил на его просьбу утвердительно", - сказал Карис, подтвердив свою готовность баллотироваться на пост президента Эстонии.

По словам Кариса, решение далось ему трудно, но теперь нужно сделать все возможное, чтобы двигаться вперед.

Карис готов встретиться со всеми политиками и фракциями, которые этого хотят.

"Юри Ратас дал понять, что было бы хорошо, если бы эта встреча состоялась завтра (четверг - ред.)", - сказал Карис, который считает, что скорее всего, первая его встреча будет с Центристской партией.