Прогноз Департамента здоровья: на следующей неделе заболеваемость COVID-19 вырастет до 400 человек в сутки

Как и на предыдущих неделях, большинство новых инфицировнных коронавирусом на минувшей неделе — молодые люди трудоспособного возраста. Доля заболевших в возрастной группе 20-49 лет составляет 61,2%. При этом за последнее время основной акцент сместился с группы 20–29 лет на группу 30–39 лет.

58% очагов заболеваемости COVID-19 в Эстонии (29 из 50) связаны с посещением развлекательных мероприятий, лагерей, экскурсий, свадеб, дней рождений, фестивалей и другой подобной деятельностью, пишет rus.err со ссылкой на данные обзора.

По сравнению с 9 августа, значительно выросла заболеваемость в восточном регионе, где показатель R увеличился с 1,1 до 1,35 (при среднем по стране 1,2)

Регионами с самым высоким показателем заболеваемости являются Вырумаа (477,2 случая на 100 000 человек), Пылвамаа (446,3 случая на 100 000 человек), Пярнумаа (385,2 случая на 100 000 человек) и Тартумаа (341,8 случая на 100 000 человек).

На основании проанализированных данных за прошлую неделю 36,6% заразились в кругу семьи, 8% — в кругу знакомых, за границей — 7,1%, на работе — 5,4%, на развлекательных и других мероприятиях — 4%, в медицинских учреждениях и домах попечения — 2%, на церковных мероприятиях — 1,4%, в Силах обороны — 0,4%, в других местах 6%, в 32% случаях люди не знали, где заразились,

На прошлой неделе зарегистрировали 130 привезенных из-за границы случаев заболевания, из них больше всего случаев было связано с Турцией (43), Финляндией (27) и Россией (11).

Учитывая нынешний уровень заболеваемости, на следующей неделе можно ожидать увеличение числа инфицированных примерно на 20%, то есть около 2300 зараженных в неделю или 300-400 человек в сутки.

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