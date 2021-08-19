19.08.2021, 20:05
"Сертификат вакцинации? Поем в другом месте!". У пунктов общественного питания нет выбора: закрываться или просить сертификат(18)
Foto: Jaanus Lensment
Управляющие любимых многими ресторанов Snoob, Lendav Taldrik и других говорят, что, если требование о заполняемости на 50 человек отменят, о чём предупредил министр здравоохранения и труда Танель Кийк, у них не останется выбора. Им придётся закрыть свои рестораны или начать требовать у посетителей предъявлять паспорта вакцинации.