Экономика
19.08.2021, 20:05

"Сертификат вакцинации? Поем в другом месте!". У пунктов общественного питания нет выбора: закрываться или просить сертификат

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Реэлика Соммер
Ирис Кюбарсепп
Foto: Jaanus Lensment
Управляющие любимых многими ресторанов Snoob, Lendav Taldrik и других говорят, что, если требование о заполняемости на 50 человек отменят, о чём предупредил министр здравоохранения и труда Танель Кийк, у них не останется выбора. Им придётся закрыть свои рестораны или начать требовать у посетителей предъявлять паспорта вакцинации.

"Разве есть выбор? Либо закрыться совсем, либо просить паспорт вакцинации. Конечно, мы выбрали второй вариант", — говорит Яника Кооль, управляющая ресторана Snoob, расположенного на окраине Таллинна.

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