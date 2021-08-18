ЧП и криминал
18.08.2021, 16:15

В Ласнамяэ мужчина устроил стрельбу из воздушки и ранил женщину

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Foto: Taavi Sepp
Во вторник в столичном районе Ласнамяэ мужчина из пневматического оружия ранил женщину.

17 августа полиция получила сообщение, что в Ласнамяэ на парковке на Петербургском шоссе мужчина открыл стрельбу из пневматического оружия.

В результате стрельбы травму получила 46-летняя женщина.

Полиция задержала мужчину. Детали произошедшего выясняются. Возбуждено дело по статье о грубом нарушении общественного порядка.

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