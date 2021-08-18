18.08.2021, 16:15
В Ласнамяэ мужчина устроил стрельбу из воздушки и ранил женщину(1)
Foto: Taavi Sepp
Во вторник в столичном районе Ласнамяэ мужчина из пневматического оружия ранил женщину.
17 августа полиция получила сообщение, что в Ласнамяэ на парковке на Петербургском шоссе мужчина открыл стрельбу из пневматического оружия.
В результате стрельбы травму получила 46-летняя женщина.
Полиция задержала мужчину. Детали произошедшего выясняются. Возбуждено дело по статье о грубом нарушении общественного порядка.